Romunsko-belgijski finale v Dohi

Doha, 15. februarja - Romunka Simona Halep in Belgijka Elise Mertens sta finalistki turnirja WTA v Dohi. Romunka, sicer prva nosilka turnirja z nagradnim skladom 916.131 dolarjev, je v današnjem prvem polfinalnem obračunu ukanila Ukrajinko Jelino Svitolino s 6:3, 3:6 in 6:4, Belgijka pa je bila v drugem boljša od Nemke Angelique Kerber s 6:4, 2:6 in 6:1.