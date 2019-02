Vojakom sodna zmaga glede pravice do počitka na mednarodni misiji

Ljubljana, 15. februarja - Višje delovno in socialno sodišče je pritrdilo odločitvi prvostopenjskega sodišča, da imajo pripadniki Slovenske vojske na mednarodni misiji pravico do odškodnine, ker med dvema zaporednima delovnima dnevoma niso imeli počitka, ki bi trajal nepretrgoma najmanj 11 ur, so sporočili iz Sindikata ministrstva za obrambo.