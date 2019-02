Willingen, 15. februarja - Slovenski smučarski skakalci Anže Semenič, Peter Prevc, Jernej Damjan in Timi Zajc so po polovici današnje ekipne tekme za svetovni pokal v nemškem Willingenu na tretjem mestu. Slovenci so zbrali 411,1 točke, za vodilnimi Poljaki pa zaostajajo 63,9 točke.