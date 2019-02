Pošta Slovenije dosegla dogovor s sindikatoma, ta o preklicu stavke v ponedeljek

Ljubljana, 15. februarja - Poslovodstvo Pošte Slovenije je z obema reprezentativnima sindikatoma danes doseglo načelen dogovor o odprtih vprašanjih, zaradi katerih sta Sindikat poštnih delavcev in Sindikat delavcev prometa in zvez za torek napovedala stavko. Kot so sporočili iz Pošte, stavke v primeru potrditve dogovora ne bo. Sindikata bosta o tem odločala v ponedeljek.