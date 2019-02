S ponedeljkom za nekaj več kot dva meseca zaprta Cesta dveh cesarjev v Ljubljani

Ljubljana, 15. februarja - Zaradi gradnje kanalizacije s sočasno preureditvijo ostale cestne in komunalne infrastrukture bo od ponedeljka do predvidoma 30. aprila zaprta Cesta dveh cesarjev na jugu Ljubljane. Gradbena dela sodijo v okviru velikega kohezijskega projekta nadgradnje kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Ljubljana ter občinah Medvode in Vodice.