Vprašanje o ustreznosti policijskih postopkov na južni meji po mnenju PIC odprto

Ljubljana, 15. februarja - Vprašanje, ali so policijski postopki na južni meji ustrezni, ostaja odprto, menijo v Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij (PIC). Med pregledi tamkajšnjih policijskih postaj, ki jih je opravil in danes predstavil državni preventivni mehanizem pri varuhu človekovih pravic, namreč ni bilo dovolj prepričljive dokumentacije, so spomnili.