Kitajska in ZDA še brez preboja v trgovinskih pogovorih

Peking, 15. februarja - Kitajska in ZDA, največji nacionalni gospodarstvi na svetu, po dveh dneh pogovorov na visoki ravni v Pekingu še nista dosegli odločilnega preboja v iskanju trgovinskega dogovora. Medtem ko so na kitajski strani redkobesedni, so na ameriški toni optimistični. Pogovori se bodo nadaljevali prihodnji teden v Washingtonu.