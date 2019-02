Bruselj pozdravlja dogovor o Digitalni Evropi 2021-2027

Bruselj, 15. februarja - Evropska komisija je v četrtek pozdravila začasni politični dogovor Evropskega parlamenta in Sveta EU o sploh prvem programu Digitalna Evropa, ki je del predloga za proračun EU za leta 2021-2027. Program, ki so ga predstavili junija lani, je vreden 9,2 milijarde evrov in zajema naložbe v pet ključnih digitalnih področij.