Vsak deseti inšpekcijski pregled dimnikarjev se je končal z odločbo o prekršku

Ljubljana, 15. februarja - Inšpekcija za okolje in naravo je lani opravila 633 pregledov pri izvajalcih dimnikarskih storitev. Zaradi kršitev predpisov je izdala 60 odločb o prekrških, od tega 14 plačilnih nalogov, 18 odločb o prekršku z izrekom globe in 28 opominov, je danes objavilo ministrstvo za okolje in prostor.