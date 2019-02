Plačila znotraj EU v evrih bodo od 15. decembra cenejša

Bruselj, 15. februarja - Evropski parlament je po pogajanjih s članicami potrdil uredbo o čezmejnih plačilih. Plačila znotraj unije v evrih bodo od 15. decembra cenejša, pretvorbe valut ob plačilih s karticami in denarnih nakazilih od doma pa popolnoma pregledne. Doslej so notranja plačila v evrih iz neevrskih držav EU ponekod namreč stala tudi do 20 evrov.