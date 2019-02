Pred severnimi medvedi v Rusiji bo ljudi varovala tudi vojska

Moskva, 15. februarja - Pri soočanju s severnimi medvedi na ruskem arktičnem otočju Nova Zemlja bo odslej pomagala tudi ruska vojska, je poročalo glasilo ruske vojske Rdeča zvezda. Vojaki in uradniki lokalnih oblasti bodo prebivalstvo varovali pred medvedi, ki so v preteklosti tudi že vstopili v stanovanjska poslopja in napadli ljudi.