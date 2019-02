Lani z avtobusi manj potnikov, z letali in ladjami več

Ljubljana, 15. februarja - Lani je v Sloveniji z avtobusi potovalo manj potnikov kot leto prej, in sicer v mestnem prometu za poltretji odstotek, v medkrajevnem in mednarodnem prometu pa za dobro desetino. Več potnikov pa so zabeležili na ljubljanskem letališču, za skoraj osem odstotkov, in v koprskem pristanišču, za skoraj četrtino.