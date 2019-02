Celjska bolnišnica preklicala ukrep odpovedovanja operacij in pregledov

Celje, 15. februarja - Celjska bolnišnica je danes preklicala ponedeljkov ukrep odpovedovanja operacij in pregledov, saj je število bolnikov z respiratornimi obolenji in gripo v četrtek in danes upadlo. S ponedeljkom bo tako delo v internističnih specialističnih ambulantah znova potekalo v načrtovanem obsegu, enako operativni program, so sporočili iz bolnišnice.