Drama Akustika zvečer gosti Tango Story

Ljubljana, 17. februarja - V sklopu Drama Akustike bodo tokrat na velikem odru ljubljanske Drame nastopili mednarodno uveljavljeni glasbeniki projekta Tango Story. Poslušalce bodo popeljali od starega tanga iz gostiln in bordelov do novega, klasičnega in modernega tanga. Večer bodo popestrili gostje in poezija, ki jo bo recitiral Peter Srpčič.