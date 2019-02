Eurobarometer: Slovenci bi evropski denar najraje namenili za zaposlovanje, socialo in zdravje

Bruselj, 15. februarja - Slovenci bi evropski denar najraje namenili za zaposlovanje, socialne zadeve in javno zdravje, kaže jesenska javnomnenjska raziskava Eurobarometer. Po mnenju slovenskih anketirancev so najpomembnejši izzivi, s katerimi se sooča Slovenija, zdravstveno in socialno varstvo ter priseljevanje.