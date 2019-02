Novo orožje predstavil še Ferrari

Maranello, 15. februarja - Potem ko so vse večje ekipe svetovnega prvenstva formule 1 svoje dirkalnike za novo sezono razkrile v prejšnjih dneh, so danes to storili še pri Ferrariju. Italijani upajo, da bo dirkalnik z oznako SF90 končal desetletno sušo, kar zadeva naslov svetovnega prvaka. Tega bosta skušala doseči Nemec Sebastian Vettel in Monačan Charles Leclerc.