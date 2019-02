Ljubljana, 15. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v dopoldanskem delu trgovanja v povprečju znižali, indeks je do 11.15 izgubil 0,13 odstotka. V prvi kotaciji so se pocenile delnice Luke Koper, Telekoma in Petrola, podražile pa delnice Krke, ki so bile najprometnejše.