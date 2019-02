Borut Smrekar novi pomočnik direktorice in umetniški vodja zbora v SF

Ljubljana, 15. februarja - S 1. februarjem je kot umetniški vodja Zbora Slovenske filharmonije (SF) in pomočnik direktorice za zbor nastopil mandat Borut Smrekar. Akademski glasbenik z doktoratom je bil v preteklosti direktor in umetniški vodja ljubljanske Opere, od leta 2007 pa svetovalec upravnice Slovenskega ljudskega gledališča Celje, so sporočili iz SF.