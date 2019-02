Krivcu za smrt visoko noseče Mariborčanke osem let in osem mesecev zapora

Maribor, 15. februarja - Povzročitelj oktobrske hude prometne nesreče na Nasipni ulici v Mariboru, v kateri je umrla 27-letna ženska v visoki nosečnosti, dva dni pozneje pa tudi njen novorojenček, bo moral v zapor za osem let in osem mesecev, so za STA povedali na tožilstvu. Z 29-letnim Mariborčanom so sklenili sporazum o priznanju krivde, ki ga je sodišče sprejelo.