Trojni dvojček in 44 točk Westbrooka ni zadostovalo za zmago Oklahome

Oakland, 15. februarja - Julius Randle je dosegel 33 točk in 11 skokov za zmago New Orleans Pelicans v severnoameriški košarkarski ligi NBA nad Oklahoma City Thunder s 131:122. V poraženi zasedbi je Russell Westbrook dosegel enajsti zaporedni trojni dvojček s 44 točkami, 14 skoki in 11 podajami.