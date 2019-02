Bolzano, 14. februarja - Hokejisti SŽ Olimpije so zmago v slovenskem derbiju, ko so v torek na Jesenicah zmagali s 5:3, nadgradili z novim uspešnim gostovanjem v alpski ligi. Danes so s 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) ugnali Ritten in se učvrstili na drugem mestu lestvice regionalnega tekmovanja.