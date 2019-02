Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 2.)

Ljubljana, 14. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pismih zaskrbljenosti in opravičilih po sporni izjavi predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija in peticiji za njegov odstop, ustanovitvi Regionalnega poveljstva za posebne enote, odstopu poslanca LMŠ Darija Krajčiča, prepoznanju Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele.