Odpoklic kokosove moke Belbake

Ljubljana, 14. februarja - Trgovec Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklical kokosovo moko Belbake v 200 gramskem pakiranju. Omenjeni izdelek namreč vsebuje konzervans žveplov dioksid, ki ni naveden na deklaraciji izdelka. Pri potrošnikih s sulfitno intoleranco so zato možne nezaželene reakcije po zaužitju, so sporočili iz podjetja.

V odpoklic je zajet izključno izdelek z lot številko 34188 in z rokom uporabe 21. november ter v 200 gramskem pakiranju, izdelek pa so prodajali v Lidlovih trgovinah. Ostali izdelki znamke Belbake, ki se prodajajo pri podjetju, pa niso zajeti v odpoklic.

Podjetje zaradi možnih nezaželenih reakcij po zaužitju potrošnike s sulfitno intoleranco opozarja, da odpoklic upoštevajo in izdelka ne zaužijejo. Za osebe brez sulfitne intolerance pa je izdelek popolnoma primeren za uživanje, so med drugim zapisali v sporočilu za medije.

Kupci lahko omenjeni izdelek tudi vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin, kjer jim bodo povrnili kupnino tudi brez predložitve računa.

Nedeklariran konzervans so namreč ugotovili v okviru notranjega nadzora, izdelek pa so takoj izločili iz prodaje, so še sporočili iz podjetja. O odpoklicu je bila obveščena tudi uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je na svoji spletni strani objavila obvestilo o odpoklicu.