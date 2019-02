Slovensko in rusko tožilstvo podpisala program o sodelovanju

Cerklje na Gorenjskem/Ljubljana, 14. februarja - Generalni državni tožilec Drago Šketa in ruski generalni tožilec Jurij Čajka sta danes na Gradu Strmol podpisala program, ki natančno določa sodelovanje tožilstev in tožilcev obeh držav v letih 2019 in 2020. Podpis je po besedah Škete izjemnega pomena, saj državi do zdaj nista imeli programa za tesnejše sodelovanje na tem področju.