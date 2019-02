WHO opozarja na podvojitev primerov ošpic v svetu

Ženeva, 14. februarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila na podvojitev števila okužb z ošpicami v svetu v lanskem letu, ko so zabeležili 229.000 primerov okužb. Glavna žarišča bolezni so regije, kjer divjajo konflikti, in odročna revna območja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.