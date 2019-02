Srebotnikova obstala v četrtfinalu

Doha, 14. februarja - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je v konkurenci dvojic obstala v četrtfinalu turnirja WTA v Dohi z nagradnim skladom 916.131 dolarjev. Srebotnikova in Američanka Raquel Atawo sta morali priznati premoč Rusinji Veroniki Kudermetovi in Latvijki Jeleni Ostapenko, ki sta zmagali s 6:4 in 6:2.