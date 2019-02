Vlada zagotavlja, da se zaveda problematike socialne izključenosti

Ljubljana, 14. februarja - Vlada v zvezi z manifestom Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje iz decembra lani opozarja, da se zaveda problematike socialne izključenosti. Glede na to so bili politika in ukrepi pristojnih ministrstev v zadnjih letih, tudi v času krize, izrazito usmerjeni v sistem socialnih transferjev, kjer so bile izvedene številne spremembe.