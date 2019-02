Rebensburgova najhitrejša na skrajšani progi, tri Slovenke v finalu

Are, 14. februarja - Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Areju bodo danes podelili komplet odličij v ženskem veleslalomu. V prvi vožnji je bila najhitrejša Nemka Viktoria Rebensburg. Na startu so bile tri Slovenke. Meta Hrovat je vpisala 13. čas (+1,87), Ana Bucik in Neja Dvornik sta končali na 33. oziroma 39. mestu. Vse so se uvrstile v drugo vožnjo.