V CD drevi koncert Štirih tenorjev

Ljubljana, 17. februarja - Na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma bodo drevi nastopili 4Tenors, hrvaška zasedba štirih tenoristov, ki jih druži ljubezen do opernih arij, italijanskih kancon, hrvaških klasik in mednarodnih uspešnic. Đani Stipaničev, Marko Pecotić Peco, Vladimir Garić in Filip Hozjak se bodo v Sloveniji prvič predstavili samostojno.