New York, 14. februarja - Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel s padci osrednjih indeksov. Kot poročajo tuje agencije, so finančni trgi pod pritiskom zaradi trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko, ki tečejo v Pekingu. Vlagatelji spremljajo tudi poslovne rezultate večjih podjetij.