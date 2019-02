V Festivalni dvorani nocoj iranska zasedba The Darvag Band

Ljubljana, 15. februarja - V Festivalni dvorani v Ljubljani bo nocoj nastopila iranska zasedba The Darvag Band, ki ustvarja glasbo na tradicionalnih perzijskih inštrumentih santur, tar, ney, barbat, ney-anban, daf, tonbak in kamanche. Skupina deluje od leta 1999 in nastopa na prizoriščih širom sveta.