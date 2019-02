Epigenetika odpira možnosti razvoja zdravljenja danes neozdravljivih bolezni

Ljubljana, 14. februarja - Na Kemijskem inštitutu so danes pripravili razpravo o epigenetiki oziroma spremembah, ki sicer ne spremenijo same genetske osnove, vendar odločajo, ali se bo nek gen aktiviral ali ne. Področje odpira vrsto možnosti za preučevanje in morebiti v prihodnosti tudi zdravljenje bolezni, ki so danes neozdravljive, so zapisali na inštitutu.