Jure Aleš za uvod na Krvavcu na četrtem mestu

Cerklje na Gorenjskem, 14. februarja - Prvi dan tekmovanja za svetovni pokal in mladinsko svetovno prvenstvo v telemark smučanju so bile na Krvavcu na sporedu preizkušnje v klasiku. Zelo dober nastop je uspel Juretu Alešu, ki pa je imel nekaj težav pri skoku in pri prvem zavoju po njem. Z dvema sekundama pribitka je v cilju zaostal dobrih pet sekund, kar je bilo dovolj za četrto mesto.