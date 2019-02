Z glavne ceste Trbovlje-Zagorje odstranjeno kamenje

Trbovlje, 14. februarja - S ceste Trbovlje-Zagorje, ki jo je v soboto zasulo med 10.000 in 15.000 kubičnih metrov materiala z brežine, je pristojni koncesionar danes odstranil kamenje. Do predvidoma sobote bo odstranjen še preostali splazeli material, ki je še na platoju nad cesto in sami brežini, so danes sporočili z direkcije za infrastrukturo.