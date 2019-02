Cerar: Slovenija "prepoznala" Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele

Ljubljana, 14. februarja - Slovenija je "prepoznala" vodjo venezuelske opozicije in predsednika parlamenta Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele, in to z izključnim z namenom, da razpiše predčasne volitve, je danes po seji vlade v Ljubljani povedal zunanji minister Miro Cerar. Slovenija se je s tem pridružila 23 članicam EU, ki so to že storile, je poudaril.