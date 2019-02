Dosežen začasni dogovor o ustanovitvi evropskega organa za delo

Bruselj/Strasbourg, 14. februarja - Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU so danes dosegli začasni dogovor o ustanovitvi evropskega organa za delo, ki bo podpiral pravično mobilnost delovne sile v EU. Odločitev o sedežu novega organa še ni bila sprejeta, interes pa sta po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA že izrazili Slovaška in Latvija.