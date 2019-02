Vršilec dolžnosti glavnega šolskega inšpektorja bo Simon Slokan

Ljubljana, 14. februarja - Vlada je za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo in šport imenovala Simona Slokana. Funkcijo, ki bo trajala največ šest mesecev, bo nastopil v ponedeljek. Decembra so namreč po več odmevnih zadevah, ki so načele ugled vzgoje in izobraževanja, s položaja glavnega inšpektorja razrešili Tomaža Rozmana.