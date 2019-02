Vlada o gospodarski temah

Ljubljana, 14. februarja - Vlada je danes kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odločila, da ustavi prodajo delnic družbe Istrabenz Turizem, s katerimi so zavarovane terjatve slabe banke do holdinga Istrabenz. To družbo želi država vključiti v turistični holding. Med drugim je vlada na seji za vršilko dolžnosti direktorja Spirita imenovala Ajdo Cuderman.