Celjska policija preiskuje primere izgube zavesti v savni

Celje, 14. februarja - Celjska policija je bila v sredo zvečer obveščena, da so v prostorih savne, v enem izmed termalnih centrov na Celjskem, našli 53-letnega moškega brez zavesti. Ker so bili o dveh podobnih primerih obveščeni tudi v minulih dneh, so kriminalisti začeli intenzivno zbirati obvestila, opravljajo tudi vsa potrebna preiskovalna dejanja.