Vlada sprejela predlog novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti

Ljubljana, 14. februarja - Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti in ga državnemu zboru pošilja v obravnavo po skrajšanem postopku. Kot so pojasnili v sporočilu po seji vlade, nekatere postopkovne in terminološke spremembe sledijo rešitvam iz novega družinskega zakonika.