V Ljubljani forum evropskih lokalnih skupnosti za izboljšanje možnosti vključevanja beguncev

Ljubljana, 14. februarja - V Ljubljani se je danes začelo dvodnevno srečanje foruma evropskih lokalnih skupnosti, ki so vpete v sprejemanje in začetno vključevanje beguncev. Glavni cilj projekta, ki se je začel decembra 2017, je izboljšanje možnosti vključevanja beguncev in preprečevanje ksenofobije ter radikalizacije.