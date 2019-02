Ljubljanska borza: V ospredju Triglav, Petrol in Krka

Ljubljana, 14. februarja - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so dopoldne najbolj povpraševali po delnicah Zavarovalnice Triglav, Petrola in Krke. Tečaj Triglava in Krke stoji na izhodišču. Delnice Luke in Save Re se cenijo, delnice Telekoma in Intereurope pa dražijo. Indeks je tik nad izhodiščno vrednostjo.