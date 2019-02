Umrl nogometni oče Beckhama, Giggsa, Scholesa ...

London, 14. februarja - Iz slovitega angleškega nogometnega kluba Manchester United so sporočili, da je v 81. letu starosti umrl trener mlajših selekcij Eric Harrison, ki je vzgojil enega najbolj slovitih rodov iz takoimenovanega "razreda 92". V njej so bili sami imenitni nogometaši, kot so David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, brata Gary in Phil Neville ...