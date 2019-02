Evropski teden mobilnosti bo letos spodbujal pešačenje

Ljubljana, 14. februarja - Letošnji evropski teden mobilnosti bo spodbujal pešačenje. Najbolj trajno obliko mobilnosti bodo spodbujali s sloganom Gremo peš, so povedali na današnji nacionalni konferenci o trajnostni mobilnosti. Predstavili pa so tudi smernice za pripravo mobilnostnih načrtov, osredotočali se bodo predvsem na mobilnost ustanov in ob izrednih dogodkih.