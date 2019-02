Komisija DZ za popravo krivic glede dodatkov za nego otroka in za pomoč in postrežbo

Ljubljana, 14. februarja - Komisija DZ za peticije je danes vladi soglasno predlagala, da najkasneje v štirih mesecih z dopolnitvijo zakonske ureditve popravi krivice, ki so bile storjene, ko so bili starši slepih in slabovidnih otrok prisiljeni izbirati med uveljavljanjem pravice do dodatka za nego otroka in dodatka za pomoč in postrežbo, čeprav se ta ne izključujeta.