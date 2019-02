Hrvat Jurčević selektor Azerbajdžana

Baku, 14. februarja - Hrvat Nikola Jurčević je postal selektor nogometne reprezentance Azerbajdžana, so sporočili iz te zveze v Zakavkazju. Enainpetdesetletni nekdanji hrvaški reprezentant je nazadnje od marca do maja lani na kratko treniral Dinamo iz Zagreba, v sezonah od 2015 do 2017 pa je bil pomočnik Slavena Bilića v West Ham Unitedu.