Na Berlinalu bodo danes podelili medvede

Berlin, 16. februarja - V Berlinu bodo drevi podelili nagrade 69. mednarodnega filmskega festivala. V tekmi za zlatega in srebrne medvede je 16 filmov. Častnega zlatega medveda za življenjsko delo letos prejme Charlotte Rampling. Z več kot 100 filmi in televizijskimi produkcijami je igralka sinonim za nekonvencionalen in razburljiv film. Festival se bo sklenil v nedeljo.