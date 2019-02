Harden ujel Chamberlaina, bojevniki klonili v Portlandu

Minneapolis, 14. februarja - Eden največjih zvezdnikov v severnoameriški košarkarski ligi NBA James Harden je Minnesoti nasul 42 točk, njegov Houston pa je v Minneapolisu klonil s 111:121. Harden je na svoji 31. tekmi v nizu presegel več kot 30 točk in v tem statističnem elementu ujel legendarnega Wilta Chamberlaina, ki mu je to uspelo med 25. februarjem in 8. decembrom 1962.