V Semiču se začenjajo 23. Krakarjevi dnevi

Semič, 14. februarja - Občina Semič, Kulturno društvo Orel in semiška knjižnica začenjajo drevi tradicionalne, 23. Krakarjeve dneve, posvečene pesniku, novinarju, uredniku, prevajalcu, esejistu in profesorju Lojzetu Krakarju. Z nizom kulturnih prireditev želijo pomen rojaka trdneje umestiti v zavest občanov in širši kulturni prostor.