Dončić znova zablestel, v ospredju Wade in Nowitzki

Dallas, 14. februarja - Do dolgo pričakovanega košarkarskega obračuna med Luko Dončićem in Goranom Dragićem v ligi NBA ni prišlo, saj je Dragić še vedno v obdobju rehabilitacije po poškodbi kolena. Ekipne zmage se je v Teksasu veselil Miami, ki je slavil s 112:101, med najbolj vidnimi akterji obračuna pa je bil Dončić, ki ga je le podaja ločila do trojnega dvojčka.